Белоруссия предложила решения по ситуации с приговоренным к расстрелу немцем

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Белоруссия предложила конкретные решения по вариантам развития ситуации с приговоренным в стране к расстрелу гражданином Германии, который воевал на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза.

По его словам, их предложение было основано с учетом просьбы МИД ФРГ. Сейчас консультации по этому вопросу ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран.

Солдата приговорили к смертельной казни 20 июля. По данным СМИ, его имя Рико Кригер. Он находится под стражей с ноября 2023 года по обвинению в терроризме и наемничестве.

Также мужчина числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского" (считается частью запрещенной в РФ террористической организации "Легион Свобода России"). В его составе белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне Украины.