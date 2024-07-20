Reuters: в Белоруссии приговорили к расстрелу немецкого наемника

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Немецкий наемник, который воевал на стороне украинской армии, приговорен к расстрелу в Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на МИД Германии.

Как отмечает СМИ, Берлин находится в тесном контакте с Минском по поводу судьбы немца. Министерство не указало имя приговоренного, однако агенство пишет, что его зовут Рико Кригер. Он находится под стражей с ноября 2023 года по обвинению в терроризме и наемничестве, уточнили журналисты.

Также мужчина числился в запрещенном в Белоруссии формировании "Полк имени Кастуся Калиновского" (считается частью запрещенной в РФ террористической организации "Легион Свобода России"). В его составе белорусские националисты с марта 2022 года воюют на стороне Украины, говорится в материале.

Ранее командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов заверил, что РФ найдет всех украинских военных преступников, в частности боевиков "Азова" (организация признана террористической и запрещена в РФ), после чего они понесут заслуженное наказание. Он отметил, что если кто-то из преступников останется живым в ходе СВО и сможет уйти, то его найду после завершения спецоперации. Каждый получит свое наказание, подчеркнул Алаудинов.