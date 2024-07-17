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17 июля, 13:03

Политика

Алаудинов заявил о возможности скорого завершения СВО

Фото: 123RF/bumbledee

Для завершения специальной военной операции (СВО) в 2024 году существуют "все предпосылки", подчеркнул заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Я скажу так: я сказал, что в этом году СВО завершится. Я больше чем уверен, что СВО в этом году завершится. Я еще раз повторяюсь. Может быть, кто-то будет думать: почему он так уверенно говорит? У меня, я думаю, на то есть все предпосылки", – цитирует российского военного ТАСС.

Генерал пояснил, что основывает свои прогнозы на Священном писании.

Кроме того, он подчеркнул, что "Трампы, Зеленские, иже подобные приходят и уходят".

Ранее Алаудинов заявлял о своей уверенности в том, что спецоперация подойдет к концу осенью текущего года. Он также обращал внимание, что Киев это осознает. В этом контексте российский военнослужащий указывал на супругу лидера Украины Владимира Зеленского Елену, которая на "заработанные" на боях средства купила люксовый автомобиль.

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