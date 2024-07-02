Алаудинов заявил, что Киев знает о завершении СВО в этом году

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Спецоперация на Украине завершится в текущем году, и Киев это понимает. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023, и в 2024. Об этом уже знает и наш враг тоже", – отметил он в эфире Первого канала.

Алаудинов добавил, что в Киеве осознают приближение конфликта к завершению. Он обратил внимание на супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену, которая на "заработанные" на боях средства купила люксовый автомобиль.

По данным СМИ, Зеленская приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Журналисты уточнили, что супруге Зеленского продемонстрировали новый автомобиль за две недели до официальной презентации, и она решила заказать гиперкар.

До этого Зеленская рассказала, что в некоторые моменты она чувствует, что близка к психологическому истощению.

