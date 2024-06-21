Супруга Зеленского заявила о своем психологическом истощении

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, что в некоторые моменты она чувствует, что близка к психологическому истощению. Об этом она заявила в беседе с изданием The Daily Telegraph.

По словам Зеленской, в последнее время ей необходимо сохранять самообладание ради своих детей Александры и Кирилла, а также ради украинцев. Женщина признала, что это на нее давит.

Супруга Зеленского добавила, что бывали моменты, когда она просыпалась посреди ночи со страхом того, что не справится.

Ранее Зеленская рассказала, что не хочет, чтобы ее муж выдвигался на второй президентский срок. Говоря о планах на будущее, Зеленская сказала: "Мы будем должны придумать что-то новое".

До этого украинский лидер заявил, что сейчас в стране не время для выборов. Он также потребовал прекратить "вбрасывать в общество" данную тему. По его словам, говорить об избирательном процессе легкомысленно.

