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Представитель Госдепа США Ведант Патель заявил, что решение властей Украины не проводить выборы в стране соответствует их конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Как я понимаю, это соответствует их конституции", – заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в стране не время для выборов. По его словам, сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно вбрасывать в общество тематику выборов.

По мнению украинского лидера, "сейчас выборы не ко времени".

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон считает, что Зеленский оказался оторван от реальности отрицанием ситуации на передовой. По мнению Джонсона, увольнение Зеленским генералов и высокопоставленных служащих ВСУ может привести к военному перевороту в стране.