Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к военному перевороту в стране. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Как он заметил, глава Украины стал увольнять генералов и высокопоставленных служащих.

"ВСУ в какой-то момент могут сказать: подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть", – подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.

На Украине понимают, что становятся менее интересны США, отметил Джонсон. Он добавил, что Зеленский оказался оторван от реальности отрицанием ситуации на передовой.

"Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы – это самое главное", – заключил Джонсон.

Ранее в СМИ сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.

Генерал якобы считает, что ВСУ следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой, передают СМИ.

Сообщается также, что Зеленский якобы намерен уволить высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ.

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