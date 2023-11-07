07 ноября, 19:58Политика
Экс-сотрудник ЦРУ заявил, что Зеленский может спровоцировать военный переворот на Украине
Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official
Действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к военному перевороту в стране. Об этом рассказал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Как он заметил, глава Украины стал увольнять генералов и высокопоставленных служащих.
"ВСУ в какой-то момент могут сказать: подождите секунду, мы не позволим этому клоуну отправлять нас на смерть", – подчеркнул экс-сотрудник ЦРУ.
На Украине понимают, что становятся менее интересны США, отметил Джонсон. Он добавил, что Зеленский оказался оторван от реальности отрицанием ситуации на передовой.
"Украина не наступает, а отступает. У нее нет живой силы – это самое главное", – заключил Джонсон.
Ранее в СМИ сообщалось, что провал контрнаступления украинской стороны стал причиной трения между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.
Генерал якобы считает, что ВСУ следует сфокусироваться на удержании текущих позиций и подготовке к боевым действиям в 2024 году. Зеленский, в свою очередь, не согласен с такой политикой, передают СМИ.
Сообщается также, что Зеленский якобы намерен уволить высокопоставленного генерала, который является командующим контрнаступлением ВСУ.
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