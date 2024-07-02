Verite Сachee: Елена Зеленская купила гиперкар Bugatti за 4,5 млн евро

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Жена украинского президента Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих спортивных автомобилей в мире – гиперкар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом пишет Verite Сachee со ссылкой на работника автосалона Bugatti в Париже.

По данным СМИ, супруге Зеленского продемонстрировали новый автомобиль за две недели до официальной презентации, и она решила заказать гиперкар.

На данный момент запланировано производство 250 автомобилей этой марки. Как ожидается, Bugatti Tourbillon передадут Елене Зеленской в 2026 году.

Ранее Зеленская в интервью СМИ рассказала, что в некоторые моменты она чувствует, что близка к психологическому истощению.

До этого сообщалось, что супруга украинского президента потратила 1,1 миллиона долларов в дорогом бутике Сartier на Пятой авеню в Нью-Йорке.