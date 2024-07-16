Командир "Ахмата" Алаудинов: расстрел "Азовом" бойца РФ нарушает Женевские конвенции

Фото: ТАСС/Александр Река

Расстрел российского военного, видео которого выложил украинский нацбатальон "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), является нарушением Женевских конвенций. Об этом сообщил замглавы Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"Другого мы, наверное, и не ожидали от таких сатанистов, как "Азов", которые изначально являются фашистами во всех своих проявлениях. Поэтому удивляться нечему", – приводит ТАСС слова Алаудинова.

Военнослужащий добавил, что оставшиеся в России бойцы "Азова" находятся на длительном сроке в тюрьме.

Американские журналисты отмечали, что националистический батальон "Азов" фактически совершил военный переворот на Украине. К такому выводу обозреватели пришли из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля сразу после критики со стороны начальника штаба "Азова" Богдана Кротевича.

Еще одно американское издание American Conservative заявило, что подразделения "Азова" выполняют функции заградотрядов, что говорит о тяжелом состоянии украинской армии.