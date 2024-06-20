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Подразделения "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) выполняют функции заградотрядов, что говорит о тяжелом состоянии ВСУ, сообщает издание American Conservative.

Автор статьи обратил внимание на интервью одного из командиров "Азова" украинским СМИ, в котором тот признался, что его подразделение использовалось для предотвращения отступления других украинских частей. Как заявил сам боевик, солдат ВСУ "приходилось мотивировать". Для этого военных "Азова" разместили позади по 25-километровой линии.

В издании предположили, что "мотивация" азовцев заключалась в угрозе расправы в том случае, если бойцы территориальной обороны начнут отступать. Примечательно также, что данное признание прозвучало вскоре после решения США отменить запрет на передачу "Азову" военной помощи, говорится в статье.

Ранее СМИ писали о том, что власти США сняли запрет на поставки оружия националистическому батальону "Азов". Как заявили в Госдепе, украинский батальон прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи, который запрещает оказание военной помощи США иностранным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, данная позиция Вашингтона свидетельствует о том, что Штаты не гнушаются любыми методами в своем стремлении подавить Россию.

Посол РФ в США Анатолий Антонов возмутился снятием запрета на поставки оружия "Азову". По словам дипломата, серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии Белого дома на Украине, но и применительно к подходам США в сфере борьбы с терроризмом.