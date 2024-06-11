Песков заявил о готовности США заигрывать с неонацистами в стремлении подавить РФ

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Изменение позиции властей США по вопросу поставок оружия украинскому националистическому батальону "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) свидетельствует о том, что Штаты не гнушаются любыми методами в своем стремлении подавить Россию. Об этом во время контактов с журналистами высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что США используют Украину и жителей страны в качестве инструмента в своих руках. Представитель Кремля обратил внимание, что ради достижения собственных целей американские власти "готовы даже на заигрывания с неонацистами".

Пескову также задали вопрос об отношении Кремля к подобному решению Госдепартамента США. В ответ он заявил, что власти России крайне негативно отреагировали на этот шаг властей Соединенных Штатов.

"Речь идет об ультранационалистах, ультранационалистических вооруженных подразделениях", – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что представители американского Госдепа прокомментировали решение о поставках оружия "Азову". В ведомстве заявили, что националистический батальон прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи, который запрещает властям США оказывать военную помощь иностранным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

