Посол Антонов возмутился решением США снять запрет на поставки оружия "Азову"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Информация о том, что американские власти приняли решение снять ограничения на поставки оружия США украинскому националистическому батальону "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), не может вызывать ничего, кроме крайнего возмущения. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По словам дипломата, серьезные озабоченности возникают не только в отношении стратегии Белого дома на Украине, но и применительно к подходам США в сфере борьбы с терроризмом.

"Мы являемся свидетелями продолжающегося роста террористической активности в мире. Это кошмарное явление отравляет жизнь гражданам в разных странах, причем Соединенные Штаты – не исключение", – приводятся слова Антонова в телеграм-канале дипмиссии.

Так, посол заявил, что сообщения с угрозами в адрес российского посольства поступают почти каждый день. Причем угрозы адресованы не только руководству, но и рядовым дипломатам.

Антонов добавил, что американская сторона своей русофобской политикой только приветствует подобные тенденции. К примеру, в нескольких штатах Америки, прежде всего на западном побережье, собираются группы выходцев из Украины и симпатизирующих Киеву русских релокантов.

"Кто-то молодежь пестует, муштрует, накачивает ядовитой пропагандой. Готовит к заброске на поле боя на Востоке Европы, а может быть и к другим бандитским выходкам. На это тратятся большие деньги. И вряд ли организация подобных экстремистских ячеек проходит незамеченной для правоохранительных органов", – отметил посол.

Дипломат вспомнил в данном контексте о старой русской поговорке – "не рой другому яму, сам в нее попадешь". Он также сообщил, что нынешняя ситуация, особенно вокруг возможных поставок оружия "Азову", не может не напоминать о плачевном опыте Штатов на Ближнем Востоке.

Так, спецслужбы США и американские военные неоднократно поощряли появление вооруженных групп в Афганистане и Ираке якобы для "борьбы с общим врагом". Однако результатом этого становились появления таких организаций, как ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация), и гибель сотен тысяч мирных жителей.

Позиция РФ же в отношении необходимости борьбы с терроризмом является четкой и последовательной, подчеркнул Антонов. Москва выступает за многостороннее сотрудничество и взаимодействие для "искоренения этой раковой опухоли".

"Россия против политизированных попыток делить преступников на "хороших и плохих". Ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях", – заключил посол.

Ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что США сняли запрет на поставки оружия "Азову". Как заявили в Госдепе, украинский батальон прошел проверку на соответствие критериям закона Лихи, который запрещает оказание военной помощи США иностранным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне этого заявил, что подобный шаг властей США свидетельствует о том, что Штаты не гнушаются любыми методами в своем стремлении подавить Россию.