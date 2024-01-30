Суд в ДНР приговорил к 18 годам азовца, удерживавшего в подвале двух мариупольцев

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Боевика батальона "Азов" (террористическая организация, запрещенная в России) Юрия Мозгового, который удерживал в подвале двух жителей Мариуполя, отправили в колонию на 18 лет. Соответствующее решение принял Верховный суд ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Главную военную прокуратуру (ГВП) РФ.

В ведомстве уточнили, что сам инцидент произошел в апреле 2022 года. Тогда Мозговой, угрожая оружием, удерживал двух мариупольцев в подвале жилого дома. При этом одному из заложников требовалась медицинская помощь, через некоторое время он умер.

Мужчину обвинили по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и незаконном лишении свободы двух лиц с применением оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, как бойцы националистического подразделения "Азов" расстреляли троих украинских военнослужащих под Кременной.

По его словам, украинский автомобиль с террористической символикой сделал остановку около реки Северский Донец, после чего два боевика вытолкали из него военнослужащих ВСУ и расстреляли их. Тела убитых азовцы сбросили в реку, уточнил Марочко.