В ЛНР сообщили о напряженности между "Азовом" и бойцами ВСУ под Красным Лиманом

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Между националистическим подразделением "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) и бойцами других группировок ВСУ растет напряжение на краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, в ходе неудачного штурма в районе населенного пункта Червоная Диброва боевики "Азова" понесли большие потери в связи с бездействием 67-й механизированной бригады Вооруженных формирований Украины. Последняя не обеспечила должное прикрытие, уточнил Марочко.

"Радикалы после боя прибыли в полевой штаб для выяснения отношений, но, как оказалось, те, с кем обсуждалась наступательная операция, по ротации выведены, а вновь прибывшие не знали о действиях националистов", – поделился подполковник.

Марочко добавил, что после перепалки бойцы "Азова" пообещали в случае повторения такой ситуации наказать виновных.

В ночь на 12 сентября военные группировки "Центр" отразили шесть атак украинской армии, в том числе бригады "Азов", на краснолиманском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, потери противника составили порядка 40 военнослужащих.

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