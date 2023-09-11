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Украинские боевики признали, что российской армии удалось достичь успеха под Купянском. Об этом сообщает New York Times.

Так, бойцы ВСУ заявили, что сейчас ВС РФ формируют так называемый "ударный кулак" с десятками тысяч солдат возле городов Купянска и Кременная и достигают тактических успехов. Украинские военнослужащие рассказали, что их командование вынуждено было направить в этот район самых опытных солдат десантно-штурмовых подразделений.

Как отмечает издание, на Украине говорят, что нет никаких признаков того, что российские войска могут проявить слабость.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил, что авиация и артиллерия ВС РФ нанесли огневое поражение по штурмовикам украинской националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, российские военные отразили три попытки атак украинской армии в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Были нанесены удары по двум командным пунктам украинских сил в районе Червоной Дибровы и Серебрянки.



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