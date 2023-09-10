Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки отразили шесть атак штурмовиков 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины на запорожском направлении в районе Работина Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоандреевки, севернее Работина и северо-западнее Вербового Запорожской области", – отметили в оборонном ведомстве.

По данным министерства, российской стороне удалось ликвидировать порядка 80 бойцов ВСУ, две боевые бронемашины и два пикапа. Во время ведения контрбатарейной борьбы были повержены: самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубицы: М198, М119 и М777 американского производства, орудия "Мста-Б" и Д-20.

В Минобороны подчеркнули, что ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR шведского производства в районе Широкого Запорожской области.

Также российская армия уничтожила склады боеприпасов 82-й десантно-штурмовой бригады и 9-го армейского корпуса киевского режима рядом с Трудовым и Риздвянкой Запорожской области.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук заявил, что авиация и артиллерия ВС РФ нанесли огневое поражение по штурмовикам украинской националистической бригады "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).

Кроме того, российские военные отразили три попытки атак украинской армии в районе Торского выступа на краснолиманском направлении. Были нанесены удары по двум командным пунктам украинских сил в районе Червоной Дибровы и Серебрянки.

ВС РФ заняли несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении