Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины несут невосполнимые потери, в то время как Россия еще не использовала всю военную мощь. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

"ВСУ в ходе контрнаступления несут колоссальные потери в кадрах и западной технике, но при этом не добились серьезных успехов", – указано в сообщении.

В публикации отмечается, что Россия до сих пор не развернула основную часть своих военных сил.

Журналисты считают, что тяжелое состояние ВСУ не изменится даже из-за запланированных поставок западного оружия.

Ранее американский наемник Мэттью Вандайк заявил, что ВСУ планируют предпринять очередную попытку наступления летом следующего года, однако уже с применением истребителей F-16. По его словам, сейчас продвижение украинских войск затруднено из-за укрепрайонов и минных полей, возведенных российской армией в прошлом году.

До этого издание The Economist писало, что администрация США ожидает, что контрнаступление ВСУ может завершиться через 6–7 недель в том числе из-за больших потерь.

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