В Белом доме предположили, что у ВСУ для наступления есть 6–7 недель – СМИ

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В администрации США считают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться через 6–7 недель. Об этом пишет The Economist.

Некоторые должностные лица считают, что украинская армия бросила в бой большую часть своих резервов и понесла тяжелые потери, поэтому вряд ли сможет далеко продвинуться, уточнили в сообщении.

При этом аналитик Разведуправления минобороны США (DIA) Трент Мол предположил, что есть "реалистическая возможность", то есть 40–50%, что ВСУ к концу 2023 года прорвут линию российской обороны. Однако он заявил, что добиться этого будет сложно из-за ухудшающихся погодных условий и ограниченного количества боеприпасов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев сказал, что Штаты видят прогресс в проведении контрнаступления украинской армии. Однако ряд западных СМИ отнесся к проведению контрнаступления ВСУ критически, отмечая, что объемы поставок оружия Киеву не соответствуют темпам продвижения украинских войск.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца контрнаступления. По его словам, российская армия продолжает активно действовать на всей линии боевого соприкосновения.

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