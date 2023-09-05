Шойгу заявил, что ВСУ не достигли никаких целей за три месяца контрнаступления

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Украинские войска не достигли своих целей ни на одном из направлений за три месяца контрнаступления, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в ведомстве.

По его словам, российская армия продолжает активно действовать на всей линии боевого соприкосновения.

"Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", – отметил министр.

На совещании он рассказал, что ВСУ ударяют по гражданским объектам. Шойгу заявил, что украинская сторона выдает теракты за военные победы, пытаясь скрыть неудачи.

Ранее Владимир Путин сообщил, что украинское контрнаступление провалилось. Он выразил надежду, что такое положение дел на фронте сохранится и в будущем.

С его мнением согласился и Шойгу. Глава Минобороны РФ отметил, что в последние 10 дней украинская армия с большими силами и надеждами осуществляла "яростные атаки", чтобы выполнять команды с выходом на определенные населенные пункты.

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