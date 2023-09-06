Блинкен сообщил о заметном прогрессе в контрнаступлении ВСУ

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Соединенные Штаты видят прогресс в проведении контрнаступления Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности", – сказал он.

Однако ряд западных СМИ отнесся к проведению контрнаступления ВСУ критически, отмечая, что объемы поставок оружия Киеву не соответствуют темпам продвижения украинских войск.

Ранее сообщалось, что Блинкен прибыл с официальным визитом на Украину 6 сентября. В рамках своего визита госсекретарь США, предположительно, может объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи более чем на 1 миллиард долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне приезда Блинкена заявлял, что США хотят, чтобы Киев продолжал участвовать в вооруженном конфликте до последнего украинца, и российская сторона знает, что Вашингтон готов выделять на это деньги.

Песков также выразил мнение, что поддержка Запада не повлияет на ход СВО.



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