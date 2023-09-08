ВС РФ усилили позиции в районе Работина

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Позиции ВС РФ в районе Работина укрепились, поделился врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, генеральный штаб выделил из своего резерва еще две дивизии десантников, которые 8 сентября на этом направлении значительно усилили оборонительный потенциал армии. Он поделился, что украинские войска продолжают наступать.

Подразделения ВС РФ также усилили плотность артиллерийского огня в этом районе, уточнил Балицкий. В своем телеграм-канале он добавлял, что ВСУ взяли тактическую паузу после потерь, понесенных в районе Работино.

В течение прошедших суток украинская армия не предпринимала активных действий, добавил он. Российские войска же продолжили наносить артиллерийские удары, чтобы не позволить ВСУ восполнить силы.



Накануне Балицкий сообщал, что украинская сторона потеряла около 100 военных в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Вместе с этим ВС РФ уничтожили девять арторудий, два миномета, два танка и три БПЛА противника.

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