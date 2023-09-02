02 сентября, 15:50Происшествия
Система ПВО РФ сбила ракету ВСУ в небе над Бердянском
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская система противовоздушной обороны сбила ракету ВСУ над Бердянском Запорожской области, сообщает РИА Новости.
Вооруженные силы Украины атаковали Бердянск около 14:00, однако их ракета была уничтожена. Пострадавших и разрушений нет.
Утром 2 сентября два украинских беспилотника перехватили над Белгородской областью.
В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.
Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями
Читайте также