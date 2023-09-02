В МО РФ сообщили о перехвате двух украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских беспилотника перехватили над Белгородской областью утром 2 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Утром 2 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории РФ", – говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 30 августа над территорией Брянской области сбили три беспилотника самолетного типа. В результате падения одного из беспилотников в регионе загорелось административное здание.

Позже украинские войска предприняли еще одну попытку атаковать Брянскую область. Как сообщил Богомаз, они попытались атаковать двумя беспилотниками телебашню. На месте работали оперативные службы региона.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области. Гладков уточнял, что осколки снарядов повредили линию электропередачи, света лишись населенные пункты Муром и Новая Таволжанка.

Средства ПВО РФ уничтожили украинские беспилотники над Брянской и Курской областями