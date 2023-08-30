Беспилотник попал в пустой резервуар для нефтепродуктов в Калужской области – губернатор

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В Дзержинском районе Калужской области беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что после случившегося там произошло возгорание, однако оно было оперативно ликвидировано. Никто не пострадал, в данный момент на месте происшествия работают оперативные службы.

Еще один беспилотник был уничтожен на территории Сухиничского района области. Пострадавших или каких-либо разрушений инфраструктуры также нет, добавил Шапша. Было нарушено остекление одного жилого дома.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

Кроме того, атаке беспилотников подвергся аэропорт в Пскове, как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В результате произошедшего жертв нет, масштаб разрушений все еще уточняется.

Все рейсы, которые были запланированы на 30 августа в псковском аэропорту, отменили. После выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет продолжить работу в четверг, 31 августа.