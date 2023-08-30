В МЧС сообщили о возгорании двух самолетов Ил-76 в Пскове

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На военном аэродроме Пскова загорелись два самолета военно-транспортной авиации Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве уточнили, что для ликвидации возгорания привлечены 21 единица техники и 65 человек.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о том, что аэропорт Пскова подвергся атаке беспилотников. Масштаб разрушений устанавливается.

Все рейсы, запланированные в псковском аэропорту на 30 августа, были отменены. После выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы аэропорт сможет продолжить работу 31 августа, уточнил глава региона.