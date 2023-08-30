Аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково временно закрыты на прием и вылет

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Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Уточняется, что часть рейсов направлена в зону ожидания. В частности, по словам собеседника агентства, на вылет из Внуково задерживаются два самолета в Ереван, а также с опозданием прилетят самолеты из Бодрума и Анкары.

Ранее в ночь на 30 августа воздушное пространство над московским аэропортом Внуково уже закрывали, однако через некоторое время аэропорт возобновил прием рейсов.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене всех запланированных на 30 августа рейсов аэропорта Пскова, подвергшегося атаке вражеских беспилотников. Он добавил, что в четверг, 31 августа, аэропорт может возобновить свою работу в штатном режиме.