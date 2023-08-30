В аэропорту Пскова отменили все рейсы на 30 августа – губернатор

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об отмене всех рейсов аэропорта Пскова, запланированных на среду, 30 августа, до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"По предварительным оценкам, ничего серьезного, но ночью в этом убедиться сложно", – отметил глава региона.

Ведерников добавил, что в четверг, 31 августа, аэропорт может возобновить свою работу в штатном режиме.

В ночь на 30 августа псковский аэропорт подвергся атаке беспилотников. По словам Михаила Ведерникова, в результате произошедшего жертв нет.

По информации СМИ, на военном аэродроме Пскова в результате атаки БПЛА были повреждены четыре самолета Ил-76.