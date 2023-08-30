01:36Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов
Фото: depositphotos/nitinut380
Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
Ранее в ночь на 30 августа воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто для пролета самолетов.
До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове. Предварительно, жертв нет. По данным СМИ, были повреждены четыре самолета Ил-76.
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