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01:36

Транспорт

Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов

Фото: depositphotos/nitinut380

Столичный аэропорт Внуково возобновил прием рейсов после временного закрытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Ранее в ночь на 30 августа воздушное пространство над аэропортом Внуково было закрыто для пролета самолетов.

До этого губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт в Пскове. Предварительно, жертв нет. По данным СМИ, были повреждены четыре самолета Ил-76.

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