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29 августа, 21:45

Происшествия

Украинский беспилотник ударил по Дому детского творчества в Запорожье

Фото: ТАСС/Ukrainian Emergency Service via AP

Украинская сторона 29 августа ударила беспилотником по зданию Дома детского творчества в городе Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Атака произошла в 17:20 по московскому времени, уточнили там.

"Зафиксировано не менее пяти ударов. В здании началось возгорание на втором этаже", – говорится в сообщении.

В здании шла подготовка к новому учебному году. В оперативных службах рассказали, что сотрудники и гости детского образовательного учреждения были эвакуированы в подвальное помещение. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что количество погибших и раненых среди мирных жителей республики значительно выросло из-за использования ВСУ кассетных боеприпасов. По его словам, разрушения получает в том числе инфраструктура.

ООН выразила беспокойство из-за отправки кассетных боеприпасов на Украину

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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