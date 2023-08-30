Губернатор Псковской области сообщил об атаке дронов ВСУ на аэропорт в Пскове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Военнослужащие отражают атаку беспилотников на аэропорт в Пскове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона заявил, что лично находится на месте происшествия с начала инцидента. По предварительной информации, жертв нет, масштаб разрушений уточняется.

"Более подробную информацию дам по завершению оперативного штаба, который проведу лично", – добавил Ведерников.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили с помощью беспилотника по одному из жилых домов в Новой Каховке Херсонской области, в котором расположено местное отделение партии "Единая Россия".

До этого в Минобороны РФ рассказали, что дежурные системы противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.

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