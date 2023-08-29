12:38Происшествия
МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Черным морем
Фото: vk.com_mil
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Черным морем. С его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку, направленную против объектов РФ, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Сегодня около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – подчеркнуло ведомство.
Минобороны уточнило, что БПЛА был ликвидирован самолетом морской авиации.
Утром 29 августа российские военные пресекли попытку удара Киева двумя беспилотниками самолетного типа по объектам в РФ. Сообщалось, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Тульской области.
Ранее в военном ведомстве также сообщили о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Данный беспилотник уничтожили над Белгородской областью.
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