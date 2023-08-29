МО РФ сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Черным морем

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Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над Черным морем. С его помощью Киев пытался совершить террористическую атаку, направленную против объектов РФ, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку одним БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – подчеркнуло ведомство.

Минобороны уточнило, что БПЛА был ликвидирован самолетом морской авиации.

Утром 29 августа российские военные пресекли попытку удара Киева двумя беспилотниками самолетного типа по объектам в РФ. Сообщалось, что БПЛА были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Тульской области.

Ранее в военном ведомстве также сообщили о пресечении очередной попытки Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Данный беспилотник уничтожили над Белгородской областью.

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