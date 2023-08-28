Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА в районе Люберец

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России заявило о предотвращении очередного удара Киева беспилотником на территории России. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"28 августа около 04:30 по московскому времени силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Средства ПВО уничтожили беспилотник в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области.

Ранее об уничтожении беспилотника, летевшего к столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что на месте произошедшего уже работают экстренные службы.

Столичные аэропорты этой ночью вводили временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Через некоторое время воздушные гавани столицы возобновили работу.



Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве