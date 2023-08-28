Столичные аэропорты возобновили работу после введения ограничений

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московские аэропорты возобновили свою работу после временных ограничений. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

"Аэропорты начали и отправлять рейсы, и принимать", – рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов.

Ранее столичные аэропорты вводили временные ограничения ночью 26 августа для обеспечения безопасности.

Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в столице