03:32Транспорт
Столичные аэропорты возобновили работу после введения ограничений
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московские аэропорты возобновили свою работу после временных ограничений. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.
"Аэропорты начали и отправлять рейсы, и принимать", – рассказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на вылет и прилет самолетов.
Ранее столичные аэропорты вводили временные ограничения ночью 26 августа для обеспечения безопасности.
Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в столице
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