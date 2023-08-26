03:33Транспорт
Столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово временно закрыты на вылеты и прилеты
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Московские аэропорты приостановили прием и вылет самолетов. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.
Согласно сервису "Яндекс.Расписания", в столичных воздушных гаванях задержано или отменено 36 рейсов.
Ночью 26 августа Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве в Истринском районе. Мэр Москвы подчеркнул, что оперативные службы работают на месте происшествия и заявил, что согласно предварительным данным, никто не пострадал.
Ночью 25 августа аэропорты также вводили временные ограничения.
В целях обеспечения безопасности воздушные гавани столицы также временно приостанавливали прием и выпуск самолетов и утром 23 августа. Два воздушных судна были направлены в запасные аэропорты.
Росавиация перенаправила 9 рейсов в другие аэропорты из-за ограничений в столице
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