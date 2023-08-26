Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Истринском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе был сбит беспилотник. Об этом мэр Москвы написал в телеграм-канале.

"Сегодня ночью силами ПВО на подлете к Москве в Истринском районе уничтожен беспилотник", – написал он.

Градоначальник сообщил, что согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате уничтожения БПЛА нет. Он подчеркнул, что экстренные службы работают на месте происшествия.

В ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Последний подавили средствами РЭБ, потеряв управление, он врезался в строящееся здание в "Москва-Сити". В результате никто не пострадал.

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