Внуково и Домодедово временно не принимают и не отправляют рейсы

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Прилет и вылет самолетов временно закрыт в Домодедово и Внуково. Об этом со ссылкой на авиационные службы сообщает ТАСС.

"Аэропорты Домодедово и Внуково временно не отправляют и не принимают рейсы. Часть самолетов направлена в зону ожидания", – заявил собеседник агентства.

В столичных аэропортах задержано и отменено 32 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".

Ночью 22 августа стало известно, что все столичные аэропорты закрыли на прием и отправку самолетов. Спустя время воздушные гавани возобновили работу.

Утром 23 августа в целях обеспечения безопасности столичные аэропорты также временно приостановили прием и выпуск самолетов. Два воздушных судна были направлены в запасные аэропорты.

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