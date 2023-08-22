Авиаслужбы сообщили, что все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все столичные аэропорты закрыты на вылеты и прилеты. Об этом со ссылкой на авиаслужбы сообщает ТАСС.

"Закрыто воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово. Рейсы не принимаются, вылеты отложены", – заявил собеседник агентства.

Согласно сервису "Яндекс.Расписания" во Внуково задержаны 18 рейсов и 3 отменено, в Домодедово задержаны 10 рейсов, 1 отменен, а в Шереметьево задержано 5 рейсов, 4 отменено.

Ранее, утром 21 августа в Минобороны РФ заявили о пресечении попытки киевского режима атаковать Московский регион беспилотником. Объект удалось ликвидировать в небе над Истринским районом Подмосковья. На фоне произошедшего Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и вылет самолетов с территорий аэропортов.

Позже аэропорты возобновили работу в штатном режиме, а Росавиация сняла все ограничения в воздушном пространстве Москвы. После отмены ограничений пассажиры 45 перенаправленных рейсов доставили в аэропорты назначения.

Москвичам рассказали о количестве задержанных и отмененных рейсов в аэропортах столицы