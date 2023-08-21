Аэропорт Домодедово ввел ограничения на прием и вылет самолетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Аэропорт Домодедово в целях обеспечения безопасности ввел ограничения на прием и вылет самолетов, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов, в московском аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов с 06:26", – говорится в сообщении.

Между тем РИА Новости стало известно, что рейс "Аэрофлота" из Екатеринбурга вместо аэропорта Шереметьево приземлился в Казани. В момент, когда самолет должен был приступить к снижению, лайнер развернулся.

Пилот якобы сообщил, что все аэропорты Москвы закрыты. После того, как самолет сел, пассажирам рассказали, что судно дозаправят и он полетит в столицу.

Ограничения на прием и вылет самолетов также действуют в аэропорте Внуково. С 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие авиагавани.

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