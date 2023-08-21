Росавиация сняла все ограничения в воздушном пространстве Москвы

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Росавиация сняла все ограничения на использование воздушного пространства в Москве, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский", – говорится в сообщении.

На этом фоне 45 пассажирских и два грузовых рейса перенаправили на запасные авиагавани Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. После отмены ограничений пассажиры будут доставлены в аэропорты назначения, уточнили в Росавиации.

В ведомстве добавили, что во время запрета на прием и вылет самолетов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы принимали меры для обеспечения безопасности полетов. На 09:00 все авиагавани Москвы и Подмосковья осуществляют деятельность в штатном режиме.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу с 08:30 по московскому времени.

21 августа российское министерство обороны заявило, что около 06:50 средства радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинской армии атаковать Рузский район беспилотником самолетного типа. Пострадавших нет. Спустя время Минобороны вновь сообщило о сбитом дроне над территорией Истринского района Подмосковья.

В свою очередь, Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны РФ сбили беспилотник на подлете к Москве. По словам градоначальника, пострадавших нет.

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