ВСУ при атаках дронов пользуются разведданными от западных партнеров – СМИ

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Операторы украинских БПЛА, проводя атаки на российскую территорию, получают информацию о радарах и системах ПВО от стран Запада. Об этом со ссылкой на источники сообщает журнал Economist.

"Они собирают разведданные (часто от западных партнеров) о радарах, средствах радиоэлектронной борьбы и ПВО", – указано в сообщении.

Источник журнала, близкий к разработчикам одной из моделей дронов, используемых ВСУ, сообщил, что до зоны расположения цели долетают лишь 35–40% запущенных беспилотников.

Кроме того, в материале отмечается, что российские войска лишили Украину первоначального преимущества в тактических беспилотниках. По данным источника, близкого к командованию Украины, раньше у ВСУ было в три раза больше беспилотников, сейчас же у сторон "паритет".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Брянской области. Еще один украинский дрон средства противовоздушной обороны ликвидировали в Курской области.

До этого силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Бабынинским районом Калужской области.

Минобороны РФ сообщило о сбитом беспилотнике в Белгородской области