Песков назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью

Фото: kremlin.ru

Отправляя беспилотники на территорию России, Украина проявляет террористическую активность, поскольку целью атак становятся в основном жилые дома, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, хотя не всегда получается избежать незначительных повреждений, тем не менее российские системы противовоздушной обороны работают достаточно эффективно при отражении атак украинских беспилотников.

Так он ответил на вопрос журналистов, беспокоят ли Кремль участившиеся атаки украинских беспилотников. Как подчеркнул Песков, эта активность была и ранее, но ПВО работает надежно.

Около полудня российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области. Никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет.

В ночь на 25 августа над Калужской областью силы ПВО России уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался ударить по гражданским объектам на территории РФ.

До этого стало известно, что два украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области. Еще раньше украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью.

Новости часа: несколько окон выбило в двух пятиэтажках у "Сити" после падения БПЛА