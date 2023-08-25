Средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Киевский режим попытался ударить по гражданским объектам на территории РФ ракетой комплекса ПВО С-200, ракета была уничтожена. Об этом сообщает Минобороны России в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", – указано в сообщении.

Ракету уничтожили средствами ПВО над территорией Калужской области.

Ранее стало известно, что в ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Последний подавили средствами РЭБ, потеряв управление, он врезался в строящееся здание в "Москва-Сити". В результате никто не пострадал.

23 августа атаке украинских дронов также подверглась и Белгородская область. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО пресекли попытку ударить беспилотником около 11:30.

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