Два украинских беспилотника сбили над территорией Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России сообщило о пресечении террористической атаки Киева двумя беспилотниками самолетного типа. Об этом оборонное ведомство РФ написало в телеграм-канале.

"Сегодня около 22.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – указано в сообщении.

Два украинских беспилотника были обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области.

В ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Последний подавили средствами РЭБ, потеряв управление, он врезался в строящееся здание в "Москва-Сити". В результате никто не пострадал.

Ранее также сообщалось, что украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью. Тогда в Минобороны РФ сообщили об отсутствии разрушений и пострадавших.

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