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12:52

Происшествия

Силы ПВО сбили беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области

Фото: mil.ru

Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник на территории Бабынинского района Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, вражеский БПЛА уничтожили в 11:57. Никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также нет.

В ночь на 25 августа над Калужской областью силы ПВО России уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался ударить по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее стало известно, что два украинских беспилотника также были уничтожены над территорией Брянской области. До этого сообщалось, что украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью.

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