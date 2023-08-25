МО РФ сообщило об уничтожении 42 украинских беспилотников, атаковавших Крым

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны РФ заявило об уничтожении 42 беспилотников, которые пытались атаковать территорию России. Об этом оборонное ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Средства ПВО обнаружили 42 беспилотника, над территорией Крыма девять из них были уничтожены. Оставшиеся 33 БПЛА были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько беспилотников были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес. Он также заявил об отсутствии повреждений гражданской инфраструктуры.

В ночь на 25 августа над Калужской областью силы ПВО России также уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался ударить по гражданским объектам на территории РФ.

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