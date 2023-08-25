Губернатор Севастополя сообщил об уничтожении нескольких беспилотников над морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Несколько беспилотников были уничтожены над морем в районе мыса Херсонес. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений гражданской инфраструктуры.

Развожаев отметил, что сейчас в городе тихо, но подчеркнул, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

В ночь на 25 августа над Калужской областью силы ПВО России уничтожили украинскую ракету С-200. Минобороны РФ сообщило, что киевский режим пытался ударить по гражданским объектам на территории РФ.

Ранее стало известно, что два украинских беспилотника также были уничтожены над территорией Брянской области. До этого сообщалось, что украинский беспилотник обнаружили и сбили над Белгородской областью.

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