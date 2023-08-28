Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА

Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Philipp Schulze

Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего к столице, в районе Люберец. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве", – сообщил он.

Градоначальник подчеркнул, что экстренные службы уже работают на месте произошедшего. Мэр рассказал, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

До этого в Минобороны России сообщили, что два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области дежурными силами ПВО.

В ночь на 28 августа столичные аэропорты также вводили временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Через некоторое время воздушные гавани столицы возобновили работу.



Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве