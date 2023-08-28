04:34Происшествия
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС/Philipp Schulze
Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего к столице, в районе Люберец. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве", – сообщил он.
Градоначальник подчеркнул, что экстренные службы уже работают на месте произошедшего. Мэр рассказал, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.
До этого в Минобороны России сообщили, что два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Брянской области дежурными силами ПВО.
В ночь на 28 августа столичные аэропорты также вводили временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Через некоторое время воздушные гавани столицы возобновили работу.
Новости часа: Собянин сообщил об уничтоженном беспилотнике на подлете к Москве
Читайте также