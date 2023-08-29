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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью – МО РФ
Фото: 123RF/tsuneo
Вечером 28 августа была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве добавили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.
Ранее сообщалось, что два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО подняли в воздух в районе Крымского полуострова для пресечения разведки и нарушения российской границы двумя беспилотными летательными аппаратами США.
До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские средства ПВО за последние сутки сбили три авиабомбы JDAM и 27 вражеских беспилотников.
Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма
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