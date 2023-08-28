Два российских истребителя подняли в воздух в районе Крымского полуострова

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Два российских истребителя из состава дежурных сил ПВО подняли в воздух в районе Крымского полуострова для пресечения разведки и нарушения российской границы двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) США. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk были зафиксированы 28 августа над юго-западной частью акватории Черного моря при помощи средств контроля воздушного пространства ВКС России. Американские беспилотники двигались в направлении границы России.

Как подчеркнули в ведомстве, в результате действий дежурных сил ПВО беспилотники США изменили направление полета и покинули районы ведения воздушной разведки.

Ранее российские средства контроля воздушного пространства обнаружили самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Он приближался к границе страны, однако российский МиГ-31 не допустил нарушения границ государства.

До этого российские истребители Су-35 и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа подняли в воздух для недопущения нарушения границы стратегическими бомбардировщиками ВВС США.

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