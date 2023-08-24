Истребитель МиГ-31 подняли в воздух из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" Военно-воздушных сил (ВВС) Норвегии над акваторией Баренцева моря, он приближался к границе страны, однако российский МиГ-31 не допустил нарушения границ государства. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", – указано в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что российский экипаж идентифицировал ранее неизвестным им объект в воздухе как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон", принадлежащий Норвегии. После того как российский истребитель приблизился к иностранному военному самолету, второй развернулся и улетел от границы России.

"Нарушения Государственной границы России не допущено", – подчеркнули в министерстве.

В Минобороны добавили, что полет российского истребителя был выполнен в соответствии с правилами воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетом, принадлежащим другому государству.

Днем ранее, 23 августа, российский истребитель МиГ-29 перехватил норвежский самолет Р-8А "Посейдон" над Баренцевым морем, нарушения границы допущено не было.

В министерстве подчеркнули, что российский истребитель действовал согласно международным правилам, не допуская опасного сближения с другим воздушным судном и не покидая пределы нейтральных вод.



В Британии отметили профессионализм российских пилотов